В Харькове в избиении патрульного подозревается рядовой полицейской роты

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Сергея Булавина.

По его сведениям, в избиении полицейского подозревается коллега потерпевшего - 26-летний рядовой полиции, сотрудник роты патрульной службы полиции особого назначения "Восточный корпус".

Булавин добавил, что сегодня мужчине объявлено подозрение по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 345, ч. 2 ст. 365 УК Украины). Досудебное расследование проводят органы прокуратуры.

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"По предварительным данным 9 мая текущего года около 17.00 спецподразделение "Харьков" обнаружил оружие в автомобиле "Фольсваген", который стоял возле дома №3 на улице Ярослава Мудрого. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Когда правоохранителям начали мешать проводить неотложные следственные действия - возник конфликт. Водитель автомобиля телефону вызвал "на помощь" друзей, которые быстро прибыли на место происшествия. Один из них ударил кулаком в голову 27-летнего инспектора управления патрульной полиции Харькова, который обеспечивал общественный порядок. Правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга", - отметил Булавин.

Сейчас решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения. Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы.

В прокуратуре добавили, что оружие, найденное в автомобиле, изъята и направлена на экспертизу. Досудебное расследование по факту незаконного обращения с оружием (ст. 263 УК Украины) проводит Национальная полиция.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Харькове неизвестные устроили драку в центре города, в результате которого телесные повреждения получил сотрудник патрульной полиции.