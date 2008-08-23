Уже 92 посетителя столовой «Ядзаки-Украина» попали в больницу

На Закарпатье в областной инфекционной больнице с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализированы уже 92 работника ООО „Ядзаки-Украина” (село Минай Ужгородского района), которые употребляли пищу в пищеблоке общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего на предприятии работают около 1200 человек.

По состоянию на утро 23 августа пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалистами районной и областной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер. Причина отравления устанавливается. Ситуация контролируется Главным облуправлением МЧС.