В понедельник Луценко встретится с "айдаровцем" Лихолитом, после чего ему могут изменить меру пресечения - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире канала "112" сказал инспектор внутренней безопасности ГПУ Петр Шкутяк.

Он отметил, что сам является ветераном «Айдара».

«Юрий Луценко позвонил мне, учитывая эту ситуацию и то, что он был в командировке эти дни, попросил прийти», - сказал Шкутяк.

По его словам, Лихолита он знает лично, и тот некоторое время был его командиром.

Представитель ГПУ сообщил, что Луценко "к понедельнику изучит материалы дела".

«В понедельник он готов и в том числе, чтобы я был, встретиться с «Батей», получить от «Бати» слово офицера, что он будет ходить на суд. И также на Апелляционный суд в понедельник. Учитывая эти обстоятельства, прокуратура изменит меру пресечения, чтобы не было содержания под стражей», - заверил Шкутяк.

Как сообщал УНИАН, активисты и народные депутаты заблокировали Печерский районный суд Киева в знак протеста против ареста на 2 месяца Лихолита.

Они всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца».

По словам народного депутата от «Самопомочи» Егора Соболева, требование протестующих - военная прокуратура может попросить суд изменить меру пресечения для Лихолита и выпустить его из-под ареста.

Вечером в пятницу Печерский суд Киева на два месяца арестовал «айдаровца» Лихолита. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.

После этого в здании суда произошло стокновение.