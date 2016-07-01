Во Львовской области задержали украинца при попытке ввоза из Польши крупной партии наркотиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ во Львовской области, правоохранители остановили автомобиль жителя Яворовского района Львовской области, который въезжал в Украину из Польши через пункт пропуска "Будомеж-Грушев". При осмотре машины сотрудники спецслужбы обнаружили почти семьсот таблеток, содержащих прекурсоры для изготовления психотропных веществ - метамфетамина, а также 300 граммов трамадола. Стоимость партии наркотиков установит экспертиза.

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По оперативной информации спецслужбы, задержанный занимался реализацией наркотиков клиентам по всей территории Украины через почтовые отправления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств) - наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Продолжается досудебное следствие.