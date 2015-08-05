Коморовский ратифицировал закон о малом пограничном движении с Украиной
Президент Польши Бронислав Коморовский подписал закон о ратификации протокола, который меняет Соглашение о малом пограничном движении (МПД) с Украиной.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента Польши, пишет Европейская правда.
"Было решено продлить срок пребывания на территории Польши для владельцев разрешений на МПР до 90 дней", - говорится в документе.
Кроме того, люди, которые просят о выдаче второго и последующего разрешения на МПД, освободили от оплаты консульского сбора.
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Также эти лица будут меньше ожидать на подачу заявления и смогут подавать документы в пунктах, расположенных в городах, где нет польских консульских учреждений.
Кроме того, отныне необязательно иметь медицинское страхование во время пребывания в пограничной зоне.
Дополнен также список административных единиц в пограничной зоне (3 - в Волынской и 1 - во Львовской областях), где действует МПР.
Как известно, изменения к соглашению о МПР были подписаны в декабре 2014 года в Варшаве президентами Польши и Украины - Брониславом Коморовским и Петром Порошенко.