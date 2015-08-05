Коморовский ратифицировал закон о малом пограничном движении с Украиной

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Польши, пишет Европейская правда.

"Было решено продлить срок пребывания на территории Польши для владельцев разрешений на МПР до 90 дней", - говорится в документе.

Кроме того, люди, которые просят о выдаче второго и последующего разрешения на МПД, освободили от оплаты консульского сбора.

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Также эти лица будут меньше ожидать на подачу заявления и смогут подавать документы в пунктах, расположенных в городах, где нет польских консульских учреждений.

Кроме того, отныне необязательно иметь медицинское страхование во время пребывания в пограничной зоне.

Дополнен также список административных единиц в пограничной зоне (3 - в Волынской и 1 - во Львовской областях), где действует МПР.

Как известно, изменения к соглашению о МПР были подписаны в декабре 2014 года в Варшаве президентами Польши и Украины - Брониславом Коморовским и Петром Порошенко.