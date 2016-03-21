Кива удалил из соцсети свою запись о библейском запрете на гомосексуализм

Напомним, сегодня он прокомментировал события, произошедшие во Львове 19 марта, когда была сорвана акция, которую планировало провести местное ЛГБТ-сообщество.

"ЛЬВОВ! БИБЛИЯ, ЛЕВИТ, Стих 20, глава 13. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них. P.S. Читайте Библию, верьте ГОСПОДУ!", - написал начальник департамента полиции.

Позднее он удалил этот пост и заменил его другим аналогичным, в котором тем не менее были убраны упоминание Львова и призыв "читать Библию и верить Господу".

Спустя непродолжительное время Кива удалил и это сообщение.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Львовский городской совет заявил, что считает нецелесообразным проведение в городе пешего ЛГБТ-квеста, который на 19 марта анонсировали организаторы "Фестиваля равенства". Львовский окружной админсуд запретил его проведение.

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Представители сообщества решили провести свою конференцию в гостинице "Днестр". Позже возле этого отеля собрались мужчины в балаклавах, потом из-за сообщения о минировании гостиницы участники запланированного мероприятия были эвакуированы на автобусах правоохранителей. При выезде от гостиницы неизвестные в балаклавах забросали камнями и петардами автобусы, в которых находились участники и организаторы фестиваля. Никто из них не пострадал.

По данным правоохранителей, полиция не задерживала людей, которые бросали камни в автобусы, ограничившись профилактическими беседами.

В украинском представительстве международной правозащитной организации Amnesty International подчеркнули, что заявления власти относительно ЛГБТ поощряют праворадикалов к насильственным действиям против представителей сообщества.

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Мэр Львова назвал срыв мероприятий ЛГБТ-сообщества в городе 19 марта хорошо спланированной провокацией, целью которой была дискредитация Украины. Садовый признал, что хотя никто в итоге физически не пострадал, все же "есть репутационные потери".