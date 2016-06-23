РосСМИ сообщили о подготовке избиркомов в оккупированном Донецке

Информацию источника, близкого к внутренней структуре "ДНР", подтвердил и источник в Службе безопасности Украины, пишет "Газета.Ru".

«Формирование списков идет, и мы их уже видели. Директора школ, учителя, как обычно. С мобильными телефонами, с данными. Все как положено», - рассказал источник.

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Помимо формирования списков на бумаге в "ДНР" подготовки к выборам не наблюдается. Ни агитации, ни штабов, ни кандидатов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны только после введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая обеспечит безопасность. По словам Порошенко, безопасный компонент состоит не просто в том, что прекращают стрелять, этого недостаточно.

«Должны быть установлены на линии разграничения эффективные наблюдательные пункты, которые гарантируют выполнение условия о безопасности. Вместе с тем, должны быть установлены соответствующие посты международных сил, которые будут расположены в так называемых местах хранения оружия, и будут установлены соответствующие посты на неконтролируемом участке украинско-российской границы», - заявил президент.