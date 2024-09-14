139 ветеранов со всей Украины приняли участие в международных соревнованиях Strong Spirit's Games в Буковеле

14 сентября 2024 года в ТК "Буковель" ОО "Федерация стронгмена Украины" совместно с Министерством по делам ветеранов Украины и при партнерстве ТК "Буковель" был проведен Национальный отбор ветеранов войны к международным соревнованиям "Strong Spirit's Games",

В мероприятии приняли участие 139 ветеранов из 20 регионов Украины!

Мероприятие посетили: Заместитель по делам ветеранов Украины - Наталья Калмыкова, Заместитель Министра по делам ветеранов Украины - Руслана Величко-Трифонюк, Почетный президент ФСУ, Народный депутат Украины - Василий Вирастюк и представители Ивано-Франковской ОВА

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"Спорт - лучшее средство и инструмент для ресоциализации ветерана в гражданскую жизнь. И мы благодарны ТК Буковель за поддержку генеральным партнерством таких важных для общества инициатив", - отметил Президент федерации стронгмена Сергей Конюшок.

Спортсмены соревновались в адаптивных видах спорта: жим штанги лежа (на максимум и на разы), гребля на тренажере (100 м и 100 сек), рывок гири, эйрбайк 50 ккал.

Также, сегодня был поставлен рекорд по гребле 100 сек - 610 м - киевским спортсменом-ветераном - Сергеем Стратийчуком.

Как отметил участник соревнований, ветеран Илья Гайдук, "такие соревнования сверхважные. Идя к результату, тренируясь, все мы в кругу единомышленников и имеем весомую поддержку. Для нас жизнь приобретает смысл!"

По итогам этого отбора, комиссия определит 50 участников национальной сборной и это наибольшее количество украинских ветеранов, которые будут принимать участие в международных соревнованиях. Федерация при содействии и поддержке Министерства ветеранов и партнеров, впервые в истории, организует международные соревнования для ветеранов войны Strong Spirit's Games, которые состоятся 11-13 октября в Мадриде, в рамках фестиваля Арнольда Шварценеггера. Украина будет инициатором этих соревнований на международном уровне и пригласит к участию ветеранов из стран НАТО - это стратегический прогресс развития отрасли спортивной реабилитации ветеранов войны в Украине и мире.

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