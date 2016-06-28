Завтра в Днепре некоторые троллейбусы изменят маршрут
17:34, 28 июня 2016Общество
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Из-за ремонта на тяговой подстанции №1729 июня два троллейбуса сократят маршруты.
Некоторые троллейбусы в Днепре изменят маршрут / УНИАН
Троллейбусы № 10 и №12 сократят свои маршруты в среду 29 июня с 10:00 до 15:00. Об этом сообщили в КП "Днепропетровский электротранспорт", передает 056.ua.
Троллейбус №10 будет ездить от больницы им. Мечникова до ул. Космической, а троллейбус №12 от ул. Глинки до ул. Космической.
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