Завтра в Днепре некоторые троллейбусы изменят маршрут

Троллейбусы № 10 и №12 сократят свои маршруты в среду 29 июня с 10:00 до 15:00. Об этом сообщили в КП "Днепропетровский электротранспорт", передает 056.ua.

Троллейбус №10 будет ездить от больницы им. Мечникова до ул. Космической, а троллейбус №12 от ул. Глинки до ул. Космической.