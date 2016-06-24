Выпускники Харьковского университета Воздушных сил получили дипломы (фоторепортаж)

16:45, 24 июня 2016
Общество
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На аэродроме в Чугуеве Харьковской области 24 июня состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

УНІАН

В мероприятии принял участие президент Украины Петр Порошенко. Глава государства вручил дипломы с отличием и золотые медали лучшим выпускникам.

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Во время церемонии состоялись показательные выступления самолетов Л-39 "Альбатрос", Су-27 и Ан-26.

Как сообщал УНИАН, также сегодня Харьковскому университету воздушных сил имени Ивана Кожедуба предоставили статус Национального.

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