В Днепре возле мэрии сошел с рельсов прогулочный трамвай (фото)
16:10, 14 июня 2016Общество
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Инцидент произошел на участке проспекта Дм. Яворницкого напротив мэрии.
На место происшествия уже прибыла подмога из депо / 056.ua
Об этом сообщают городской сайт 056.ua со ссылкой на очевидцев происшествия.
"Трамвай двигался в сторону вокзала и сошел с рельсов. На данный момент нет сведений о пострадавших. На место происшествия уже прибыла подмога из депо, которая поднимает вагон обратно на рельсы", - говорится в сообщении.
Фото: 056.ua
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