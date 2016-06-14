В Днепре возле мэрии сошел с рельсов прогулочный трамвай (фото)

Об этом сообщают городской сайт 056.ua со ссылкой на очевидцев происшествия.

"Трамвай двигался в сторону вокзала и сошел с рельсов. На данный момент нет сведений о пострадавших. На место происшествия уже прибыла подмога из депо, которая поднимает вагон обратно на рельсы", - говорится в сообщении.