Савченко вспомнила, как ростовский конвой пел с ней украинские песни и делился сигаретами

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала в интервью ТСН.uа, как к ней относился конвой, когда она находилась в заключении в Росссии.

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"С конвоями были разные отношения. В одном определенном московском конвое были ребята неплохие, веселые, как все содафоны. Мы с ними неплохо находили общий язык до тех пор пока однажды один не сказал "говори на нормальном языке, мы на чурбанском не понимаем". Я тогда взорвалась и сказала начальнику конвоя, если не может держать свое стадо в рамках, тогда будет за него отвечать, как офицер. У них были проблемы, даже, кажется, уволили того парня, который это сказал", - рассказала Савченко.

"В Ростове был замечательный конвой. Мы с ними и пели украинские песни, и они прекрасно меня понимали на украинском, и делились с ними едой, и не было проблем с сигаретами. Все было замечательно", - добавила она.