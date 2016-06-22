В Одессе около тысячи человек приняли участие в митинге против мэра Труханова

В Одессе сегодня около 1 тыс. человек приняли участие в митинге протеста против мэра города Геннадия Труханова.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты собрались на улице Генуэзской у комплекса «Гагарин Плаза», где второй день проходит Украинский муниципальный форум.

Они принесли с собой плакаты с надписями: «Труханов, Одесса не твоя собственность», «Мы против мэра-коррупционера», «Гена, возвращайся на родину», «Хватит деребанить землю», «Не дадим уничтожить Одессу», а также развернули огромную растяжку «Одесса против Труханова». Они также пришли с флагами Украины, некоторые повязали на плечи желто-голубые полотнища. Участники акции, в числе которых представители патриотических организаций, студенческих организаций и пенсионеры, недовольные городской властью, скандировали: «Гена, выходи! Гена — вор».

Часть активистов попыталась пройти внутрь комплекса «Гагарин Плаза», где проходит Украинский муниципальный форум, однако вход заблокировали работники полиции и неизвестные в гражданской одежде.

Простояв более трех часов, митингующие разошлись, заявив, что «эта акция против Труханова – не последняя».

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 июня, в Одессе около 2 тыс. человек митинговали на улице Генуэзской, требуя отставки мэра города Труханова. Активисты перекрыли проезжую часть улиц Генуэзской и Посмитного, из-за чего движение транспорта в этой части города было парализовано. Протестующие находились у комплекса «Гагарин Плаза», где начался Украинский муниципальный форум.