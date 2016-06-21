В Одессе около 2 тысяч человек проводят митинг против мэра Труханова (фото)

В Одессе около 2 тыс. человек проводят митинг против мера города Геннадия Труханова.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались на улице Генуэзской у комплекса «Гагарин Плаза», где проходит конференция мэров городов Украины. Активисты перекрыли проезжую часть улиц Генуэзской и Посмитного. Они держат растяжки с надписями «Одесса против Труханова», флаги Украины. Некоторые люди повязали на плечи желто-синие полотнища или держат в руках маленькие флажки Украины. Движение транспорта в этой части города парализовано.

Также пикетчики держат плакаты с надписями: «Труханов, Одесса не твоя собственность», «Мы против мэра-коррупционера», «Гена, возвращайся на родину», «Хватит деребанить землю», «Не дадим уничтожить Одессу» и т. д.

Активисты подключили усилитель звука и на импровизированном митинге выступают все желающие.

Митинг открылся совместным исполнением Гимна Украины. Люди периодически скандируют: «Слава Украине!» и «Героям Слава!».

Как заявила одна из выступающих, известная в городе активистка Алина Подолянка, в «Гагарин Плаза» собрались мэры городов Украины, большинство из которых - патриоты страны. «Пусть они видят, как относятся к Труханову, кому они жмут руку», - сказала Подолянка.

Выступающие говорят о том, что Труханов «способствует разворовыванию прибрежной земли», является сепаратистом, гражданином России и др.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в СМИ появилась информация о том, что Труханов имеет российский паспорт и является владельцем компании «РОСТ», зарегистрированной через оффшорные фирмы на Виргинских островах. Также, по некоторым данным, у Труханова есть еще и греческое гражданство.

6 апреля руководители Одесской ОГА обратились к президенту Украины и руководству правоохранительных органов с просьбой безотлагательно проверить информацию о наличии у Труханова российского гражданства.

15 апреля экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов обнародовал фотокопии документов о российском гражданстве мэра Одессы. При этом, согласно фотокопиям, у Труханова два паспорта - с регистрацией в Дагестане и в Подмосковье.

27 апреля Труханов заявил, что получил ответ из генерального консульства РФ в Одессе о том, что он не является гражданином России и не обращался за получением гражданства.

10 июня председатель СБУ Василий Грицак сказал, что расследование дела о двойном гражданстве – компетенция миграционной службы Украины.