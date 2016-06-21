"Губернатор" оккупированного Севастополя собирается ввести регистрацию для туристов

"Губернатор" аннексированного Севастополя Сергей Меняйло заявил, что система регистрации туристических групп в поисково-спасательных службах должна быть упрощена, а туристам, увлекающимся экстремальными видами отдыха, следует предлагать страхование, "законодательно" закрепив обе нормы. Об этом пишут "РИА Новости".

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Меняйло поручил проработать вопрос упрощенной регистрации на региональном турпортале туристических групп, прибывающих на отдых в регион.

Оккупационные власти считают, что эта мера позволит властям отслеживать число приезжих, а также в случае возникновения катаклизмов природного характера и иных непредвиденных обстоятельств поможет отдыхающим получить необходимую оперативную информацию.

По словам "руководителя департамента приоритетных проектов Севастополя" Сергея Смирнова, на сегодня нет нормативных документов, обязывающих туристов регистрироваться у поисково-спасательных служб города.

"Очевидность страхования дополнительного риска давно уже ни у кого не вызывает сомнения. Парадокс и в том, что поисково-спасательные службы не имеют возможности снабжать туристические группы средствами связи, метеосводками, подробными картами маршрута. Такой вид услуг нормативно не урегулирован, и финансовые средства в федеральных органах на них не предусмотрены. Было бы правильно предусмотреть в бюджете принимающей стороны средства на эти затраты", — сказал Меняйло.