В центре Днепра трамвай столкнулся с автомобилем

Как сообщают очевидцы Vgorode, видимо, водитель не заметил трамвай, когда начал переезд рельсов.

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Теперь в сторону пр. Гагарина временно не ходят трамваи по ул. Святослава Храброго.

Согласно сообщению, к счастью, в аварии никто не пострадал. В полиции подтвердили слова очевидцев, водитель автомобиля Toyota Avensis и, правда, хотел "проскочить", но не успел.