В центре Днепра трамвай столкнулся с автомобилем
14:01, 21 июня 2016Общество
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В Днепре на ул. Святослава храброго (Чкалова) произошла авария - трамвай столкнулся с автомобилем.
В аварии никто не пострадал / dp.vgorode.ua / Фото очевидцев.Типичный Днепр
Как сообщают очевидцы Vgorode, видимо, водитель не заметил трамвай, когда начал переезд рельсов.
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Теперь в сторону пр. Гагарина временно не ходят трамваи по ул. Святослава Храброго.
Согласно сообщению, к счастью, в аварии никто не пострадал. В полиции подтвердили слова очевидцев, водитель автомобиля Toyota Avensis и, правда, хотел "проскочить", но не успел.
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