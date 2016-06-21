На Киевщине задержали 25-летнюю переселенку, пытавшуюся продать собственного младенца (фото)

13:23, 21 июня 2016
Общество
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Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области задержали 25-летнюю мать, которая пыталась продать собственного ребенка за 40 тысяч гривень.

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Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

Установлено, что женщина, которая является переселенкой с временно оккупированной территории Донбасса, решила продать своего новорожденного ребенка ради собственного обогащения. Судя по названию изображения на сайте прокуратуры, речь идет о девочке.

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Во время передачи денежных средств женщина была задержана по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего лица) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос относительно избрания задержанной меры пресечения.

kobl.gp.gov.ua

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