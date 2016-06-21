В Запорожье неизвестный с начиненной оружием коляской устроил стрельбу и взрыв (фото)

Об этом сообщает "Голос".

"Неизвестным лицом на протяжении нескольких дней проводилось наблюдение за двором. В понедельник, 20 июня, вечером во двор въехал автомобиль Toyota, который был расстрелян неизвестным, «гулявшим» с детской коляской, из которой был извлечен автомат. Из автомобиля отстреливались пистолетом Макарова. По свидетельствам очевидцев, из Калашникова прозвучало три очереди, из ПМ - 3-4 выстрела. Затем коляску облили и подожгли. Произошел взрыв: по всей видимости внутри коляски находились боеприпасы", - говорится в сообщении.

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Как сообщил, заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Запорожской области Андрей Долинный, по предварительной информации после стрельбы из автомата Калашникова, под лавочку бросили гранату.

Личности нападавшего и владельца автомобиля уточняются.

Нацполиция квалифицировала ночные события как покушение на убийство.