В Запорожье неизвестный с начиненной оружием коляской устроил стрельбу и взрыв (фото)
В понедельник вечером в Запорожье во дворе в районе улиц Фортечной (бывшая Грязнова) и Железнодорожной прогремел взрыв.
Об этом сообщает "Голос".
"Неизвестным лицом на протяжении нескольких дней проводилось наблюдение за двором. В понедельник, 20 июня, вечером во двор въехал автомобиль Toyota, который был расстрелян неизвестным, «гулявшим» с детской коляской, из которой был извлечен автомат. Из автомобиля отстреливались пистолетом Макарова. По свидетельствам очевидцев, из Калашникова прозвучало три очереди, из ПМ - 3-4 выстрела. Затем коляску облили и подожгли. Произошел взрыв: по всей видимости внутри коляски находились боеприпасы", - говорится в сообщении.
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Как сообщил, заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Запорожской области Андрей Долинный, по предварительной информации после стрельбы из автомата Калашникова, под лавочку бросили гранату.
Личности нападавшего и владельца автомобиля уточняются.
Нацполиция квалифицировала ночные события как покушение на убийство.