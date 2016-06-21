Массовое отравление в Измаиле: в больницах остаются 186 человек, из них 98 - дети

По состоянию на 7.00 21 июня в медицинских учреждениях г. Измаил находится 186 человек (из них 98 детей), сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что выписано (переведен на амбулаторное лечение) 248 человек (из них 171 ребенок).

По данным пресс-службы, подразделениями ГСЧС обустроено 55 койко-мест в школе №9 г. Измаил на случай осложнения ситуации. Специалистами СЭС осуществляется комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Предварительная причина заболевания – употребление недоброкачественной воды.

Читайте такжеВ Измаиле из больниц выписали две трети детей, госпитализированных с отравлением - ГосСЭС

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стал ротавирус в водопроводной воде. По факту массового отравления людей в Измаильском районе открыто уголовное производство.