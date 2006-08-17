Назначен гендиректор ДК ”Газ Украины”

НАК "Нафтогаз Украины" своим приказом назначила генеральным директором дочерней компании "Газ Украины" Сергея ЗУБОВА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК "Газ Украины".

По словам собеседника Агентства, 44-летний С.ЗУБОВ ранее занимал должность главы правления ОАО "Киевгаз", с декабря 2003 по апрель 2005 гг. был директором по вопросам инвестиционной деятельности совета директоров ДК "Газ Украины".

Также представитель сообщил, что исполняющий обязанности первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимир ЯКУБЕНКО представил сегодня С.ЗУБОВА аппарату компании.

До этого главой ДК "Газ Украины" с апреля 2005 года был Александр БОЛКИСЕВ.

Справка УНИАН. Сергей ЗУБОВ родился в 1962 году в Краматорске Донецкой обл. В 1991 году закончил Краматорский индустриальный институт. Трудовую деятельность начал в 1980 году на Новокраматорском машзаводе.

"Газ Украины" является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины", которая занимается реализацией газа. Компания создана в 2000 году на базе Торгового дома "Газ Украины" и Главного управления "Головбытгаз" дочерней компании "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины".

С 2002 года компания является монополистом по реализации газа в Украине, который закупает и добывает НАК "Нафтогаз Украины".