Солошенко рассказал, как его в тюрьме уговаривали принять российское гражданство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии встречи его и Геннадия Афанасьева с президентом Украины Петром Порошенко.

"1 год и 10 дней я ждал этого часа. Верил и надеялся, что несмотря на то, что мне говорили - меня моя страна забыла. Мне все время угрожали, что украинский консул отказывается со мной встречаться. Что мне будет лучше, если я возьму гражданство России. Тогда меня возьмут под защиту ни как обвиняемого, а как свидетеля", - сказал Солошенко.

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Он заявил, что пока в России действует путинский режим, Россия будет враждебной страной. "У меня остались друзья в России, но российское государство сегодня враждебно нашей стране. Я не политик, но мое мнение, что пока существует путинский режим в России, она будет нам враждебной, поэтому мы должны сделать все, чтобы освободить наших друзей, которые томятся в камерах, в которых томились мы с Геной (Афанасьевым - УНИАН). Они ждут нашей помощи, и я верю, что они будут с нами", - сказал Солошенко.