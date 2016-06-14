Гриневич планирует отменить переброску бюджетных мест с технических специальностей на гуманитарные

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании с ректорами вузов заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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"Продолжается тенденция переброски бюджетных мест. В прошлом году места на технических специальностях перераспределялись на гуманитарные. На этот год мы предлагаем, чтобы при недоборе на техническую специальность в данном вузе ребенок, который хочет попасть на техническую специальность, могла бы перерозподілитися в другой технический вуз и попасть на желанную специальность, а не попадать на совсем другую специальность", - сказала Гриневич.

Как сообщал УНИАН, ранее Гриневич заявила, что сеть учебных заведений будет сокращаться в пользу лучших.