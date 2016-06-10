Донецкий национальный университет получил имя Василия Стуса

Об этом говорится на странице университета в Facebook.

Как отмечается в сообщении, по результатам голосования на конференции трудового коллектива принято решение о предоставлении ДонНУ имени Василия Стуса.

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За это решение проголосовали 75 участников собрания со 105.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года общественные организации «Поштовх» и «Общественная инициатива Донетчины по восстановлению исторической памяти» начали сбор подписей за присвоение Донецкому национальному университету имени Стуса. Однако эта инициатива тогда не была реализована.

По решению Министерства образования и науки ДонНУ перевели в Винницу. 3 ноября 2014 года состоялось его торжественное открытие.