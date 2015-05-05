Донецкий национальный университет хочет эвакуировать демонтированный барельеф Стусу в Винницу

Руководство вуза и университетское сообщество сделают все возможное, чтобы эвакуировать барельеф в Винницу, говорится в размещенном на сайте ДонНУ заявлении пресс-центра университета.

«По нашему мнению, это - акт вандализма, который свидетельствует о низком уровне культуры, антиукраинской позиции и неуважительном отношении к выпускникам вуза руководства псевдоуниверситета и тех, кто способствовал этой акции. Отношение к личности Василия Стуса может быть разным, но бесспорным является тот факт, что его судьба тесно связана с Донецким национальным университетом и филологическим факультетом. Уничтожение истории ДонНУ указывает на невозможность ассоциации сообщества, которое находится в стенах университета по донецкому адресу, со славным именем Донецкого национального университета», - заявляют в университете и выражают надежду, что конструкция цела и находится в безопасности.

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Как сообщал УНИАН, Донецкий национальный университет, по решению Министерства образования и науки, был переведен в Винницу, и 3 ноября 2014 года состоялось его торжественное открытие.