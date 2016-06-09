Православные христиане сегодня празднуют Вознесение Господне

Вознесение относится к праздникам, которые не имеют постоянной даты, но всегда отмечаются в четверг на шестой неделе после Воскресения Христова, сообщает сайт "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

Вознесение Господне - день, когда Христос вознесся на Небо и сел «справа от Отца». В этот день завершается празднование Пасхи, которое по традиции длится 40 дней.

Согласно Евангелию от Матфея, на 40-й день после Пасхи Иисус Христос сказал своим ученикам: "Мир вам!" и дал последнее благословение: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века" (Мф. 28. 16–20).

На Елеонской горе Спаситель подал ученикам Свое благословение и видимым образом поднялся в небеса.

Когда Спасителя скрыло облако, апостолы увидели ангелов, которые сообщили, что Иисус таким же образом снова вернется на землю. Так было произнесено пророчество о втором пришествии Христа.

В церковных источниках первых трех веков не упоминается о праздновании Вознесения Господня.

В IV веке Вознесение Господне, как называл его Сократ, становится «всенародным праздником». Царица Елена построила на Елеонской горе храм в честь этого праздника - на месте, откуда вознесся Христос на небо.

Спустя 10 дней после Вознесения Господня (19 июня) православный мир отметит еще один двунадесятый праздник – День Святой Троицы (Пятидесятница, Сошествие Святого Духа). Его празднуют на пятидесятый день после Пасхи, он знаменует сошествие Святого Духа на апостолов Христа.