ОБСЕ: в районе Докучаевска 8 тысяч человек остаются без питьевой воды

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 8 июня, передает Украинская правда.

"СММ продолжает отмечать напряженную ситуацию в районе Березового - Докучаевска примерно в 30 км на юго-запад от Донецка. Восемь тысяч человек в районе, по обе стороны от линии разграничения, с 15 апреля остаются без питьевой воды. Вблизи контролируемого правительством Березового проведения ремонтных работ на линиях электропередачи, поврежденных в результате обстрела, невозможно из-за значительного заминирования этого участка", - говорится в отчете.

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СММ ОБСЕ также отмечает значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и Луганской областях. Большинство случаев насилия была зафиксирована вокруг Донецкого аэропорта, подконтрольного правительства Авдеевки, подконтрольной "ДНР" Ясиноватой; на дороге между контролируемым "ДНР" Дебальцево и контролируемым правительством Светлодарськом; а также в районе моста на юг от контролируемой правительством Станице Луганской.

СММ зафиксировала отсутствие значительного количества вооружений в местах постоянного складского хранения, а также наличие вооружения, что является нарушением соответствующих линий отвода.

Свободу передвижения наблюдателей СММ продолжают ограничивать, особенно в районах, которые не контролируются правительством.