Порошенко поручил разобраться с причинами трагедии на Грибовичской свалке

Об этом он заявил в телефонном разговоре с городским головой Львова Андреем Садовым, информировали в пресс-службе главы государства.

Порошенко высказался против политизации проблемы с вывозом мусора в городе.

«Мусор надо убирать, а не делать на нем большую политику», - цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Читайте такжеТрагедия на свалке под Львовом: спасатели снова приостановили поисковые работы

Речь идет, по его словам, о безопасности одного из крупнейших городов Украины и его жителей. Именно это и вызывает наибольшую обеспокоенность.

«Президент поручил соответствующим органам разобраться с причинами трагедии и пообещал полное содействие Львову со стороны центральных органов власти в решении сложившейся проблемы», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збыранка".

31 мая троих спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не найдено. Поисковые работы приостановлены из-за угрозы возникновения обвала.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

3 июня УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне возле Львова. Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.

Сегодня, 7 июня, Садовый призвал Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Грибовичская свалка функционирует более 55 лет.