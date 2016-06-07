В центре Запорожья прогремел взрыв (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ Нацполиции в Запорожской области, сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы 6 июня около 21-20 от жителей расположенных в районе места происшествия домов.

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"Поступило сообщение о взрыве помещении торговой точки, расположенной в Александровском районе города. Повреждено здание. Пострадавших нет – в момент инцидента в помещениях никого не было", - сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

На место происшествия выехали руководители УСБУ и ГУНП в Запорожской области, следственно-оперативные подразделения служб. Место происшествия было оцеплено.

По неофициальным данным, неподалеку от места взрыва обнаружен тубус от гранатомета.