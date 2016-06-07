В центре Запорожья прогремел взрыв (фото, видео)
В центре Запорожья – на пересечении улиц Школьной и Запорожской, неподалеку от центрального проспекта города и территории Малого рынка, произошел взрыв.
Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ Нацполиции в Запорожской области, сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы 6 июня около 21-20 от жителей расположенных в районе места происшествия домов.
Читайте такжеВзрыв в жилом доме Одессы: в городском совете рассказали о последствиях происшествия (фото)
"Поступило сообщение о взрыве помещении торговой точки, расположенной в Александровском районе города. Повреждено здание. Пострадавших нет – в момент инцидента в помещениях никого не было", - сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.
На место происшествия выехали руководители УСБУ и ГУНП в Запорожской области, следственно-оперативные подразделения служб. Место происшествия было оцеплено.
По неофициальным данным, неподалеку от места взрыва обнаружен тубус от гранатомета.