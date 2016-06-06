На главу Николаевской ОГА готовил покушение сторонник "Новороссии", прокуратура начала расследование

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

С мая по август 2014 года подозреваемый вместе с неустановленными лицами готовил совершение теракта и убийство главы Николаевской ОГА Вадима Мерикова с целью запугивания мирного населения и дестабилизации ситуации в регионе.

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Кроме того, в марте 2015 года он по сговору с другим, осужденным человеком, распространял в интернете призывы блокировать распоряжения правительства Украины и местной власти, вступать в ряды армии т. н. "Новороссии".

3 июня 2016 г. Центральный районный суд г. Николаева удовлетворил соответствующее ходатайство следователя УСБУ области и разрешил осуществление относительно подозреваемого, который объявлен в розыск, специального досудебного расследования в данном уголовном производстве.