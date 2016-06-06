В Одессе СБУ разоблачила нелегальное производство поддельных лекарств

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, функционирование подпольного производства фальсифицированных лекарственных средств, которые используются в косметологии, было прекращено на прошлой неделе.

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Согласно сообщению, организаторы наладили производство препарата в арендованной одесской квартире. Сырье для изготовления фальсификата они получали из стран Восточной Азии, упаковку и инструкцию - заказывали в местной типографии. Продукцию под видом известного мирового бренда злоумышленники реализовывали частным косметическим салонам по всей территории Украины.

По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот теневого бизнеса составлял 10 тыс. долл.

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли готовый фальсифицированный препарат, субстанцию и оборудование для его изготовления общей стоимостью почти 500 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.