В СБУ готовы подключиться к расследованию "черной бухгалтерии" Партии регионов

Об этом сообщил начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в комментарии журналистам по итогам двусторонней встречи с помощником генерального секретаря ООН Иваном Шимоновичем.

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“Вы знаете, что расследование вопроса о “черной бухгалтерии” или так называемых амбарных книгах Партии регионов находится в проверке Национального антикоррупционного бюро. Пока что, насколько мне известно, наша служба не привлекалась к этому расследованию, но если НАБУ к нам обратится с просьбой помочь, будут направлены соответствующие поручения прокуратурой, то будем отрабатывать вместе”, - отметил Ткачук.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака.

В интервью изданию "Зеркало недели" он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц на сумму почти 2 млрд долларов.