В Донецкой области местный житель зарезал одного украинского военного, другого ранил

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что в ночь на 4 июня в одном из домов г. Константиновка возникла ссора, во время которой 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом смертельно ранил 31-летнего военнослужащего, после чего набросился на второго бойца и стал наносить ему множественные удары ножом в различные части тела. После этого злоумышленник покинул место преступления.

Раненного военнослужащего госпитализировали в городскую больницу.

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В настоящее время правоохранителями проводятся оперативно-розыскные действия по установлению места нахождения правонарушителя, допрашиваются свидетели и выясняются все обстоятельства преступления. Решается вопрос о заочном объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство расследованием осуществляет Константиновская местная прокуратура.

Досудебное расследование продолжается.