Полторак считает, что журналист, как и военный, не имеет права на ошибку

Об этом говорится поздравлении главы оборонного ведомства по случаю Дня журналиста, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.

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«Профессия военного связана с риском для жизни, чтобы украинцы жили в мире. Журналисты рискуют жизнью на передовой, чтобы создать сюжет или написать материал для наших граждан. Так же, как и их сограждане в окопах и траншеях, они не имеют права на ошибку», - сказал он.

По его словам, сегодня работа журналистов очень нужна и важна, поскольку война идет не только на фронте, но и в головах и сердцах украинцев и всего мира.

«Несмотря на то, что информационный бюджет Российской Федерации в целом больше бюджета Вооруженных Сил Украины, благодаря серьезной, плодотворной, конструктивной работе украинских журналистов мы уже не проигрываем в пропагандистской машине России. Наша совместная работа и взаимодействие являются мощным толчком к победе», - убежден министр обороны.

Полторак пожелал журналистам здоровья и успехов в работе, новых взлетов и творческого вдохновения, легкого пера и чистого слова.

«Пусть ваша работа никогда не превратится в рутинное ремесло, а сопровождается успехами и творческими достижениями на благо Украины и ее народа», - сказал министр.