Порошенко в День журналиста заверил, что всегда защищал и будет защищать свободу слова
09:52, 06 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что всегда защищал и будет защищать свободу слова в любых ее проявлениях.
REUTERS
Об этом говорится в поздравлении ко Дню журналиста, размещенном на странице президента в Facebook.
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Как заявил Порошенко, "свобода слова является одним из наибольших достижений Украины после Революции достоинства и является краеугольным камнем демократии".
Президент заверил, что всегда защищал и будет защищать свободу слова в любых ее проявлениях.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил журналистов с профессиональным праздником, назвав их "солдатами Украины".
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