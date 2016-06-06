Порошенко в День журналиста заверил, что всегда защищал и будет защищать свободу слова

Об этом говорится в поздравлении ко Дню журналиста, размещенном на странице президента в Facebook.

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Как заявил Порошенко, "свобода слова является одним из наибольших достижений Украины после Революции достоинства и является краеугольным камнем демократии".

Президент заверил, что всегда защищал и будет защищать свободу слова в любых ее проявлениях.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил журналистов с профессиональным праздником, назвав их "солдатами Украины".