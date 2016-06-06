В Харькове произошел пожар в коллекторе, погибли три человека
09:07, 06 июня 2016Общество
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В Харькове в результате пожара в коллекторе погибли три человека.
В Харькове в результате пожара в коллекторе погибли трое человек / cv.mns.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел 5 июня в 23.08 в коллекторе по улице Метростроителей.
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На месте пожара выявлены тела трех погибших, один человек спасен.
В 00.30 пожар был ликвидирован. Его предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении.
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