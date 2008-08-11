Через час против рынка на Троещине выведут бульдозеры?

В 14.00 в понедельник, 11 августа, все торговые места, которые останутся на рынке "Фестивальный" на Троещине, будут снесены, несмотря на протесты торговцев.

Об этом сообщает "Київ" со ссылкой на Газету по-киевски.

Как известно, в пятницу торговцев поставили перед фактом: до воскресенья вы должны выселиться.

При этом администрация не объяснила почему убирают популярный рынок на Троещине.

В воскресенье, 10 августа, продавцам разрешили работать еще один день, при этом пообещав в понедельник в 14.00 снести торговые места, которые останутся, бульдозером.

В воскресенье на рынке только об этом и говорили: и продавцы, и покупатели, и прохожие. На нескольких палатках развесили объявления: "С 10 августа рынок не работает. Кто против - звоните 0-51".

Продавцы уверены, что место расчищают под автостоянки для соседних заведений и магазинов.