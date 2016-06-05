На Куликовом поле в Одессе взрывчатка не обнаружена

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполіції в Одесской области.

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Напоминается, что анонимное сообщение о минировании Куликового поля поступило сегодня в 12.18.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками.

В 16.50 проверка территории Куликового поля была завершена, никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.