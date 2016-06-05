На Куликовом поле в Одессе взрывчатка не обнаружена
18:03, 05 июня 2016Общество
2204 0
На Куликовом поле в Одессе взрывчатки полицейские не обнаружили.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники / Фото УНИАН
Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполіції в Одесской области.
Читайте такжеВ Одессе на Куликовом поле ищут взрывчатку (фото)
Напоминается, что анонимное сообщение о минировании Куликового поля поступило сегодня в 12.18.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками.
В 16.50 проверка территории Куликового поля была завершена, никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter