В центре Одессы сотни людей собрались на вече в память об украинских патриотах (фото)

Как отметили организаторы акции, вече посвящено патриотам, погибшим во время Революции Достоинства, в зоне проведения антитеррористической операции и во время массовых беспорядков в центре Одессы 2 мая 2014 года.

Собравшиеся пришли с флагами Украины, на которых – черные траурные ленты. Вече началось с молебна представителей различных религиозных конфессий.

Люди держат зажженные лампады. Также из десятков таких светящихся поминальных лампад на тротуаре выложили герб Украины.

На площади развернуты несколько больших баннеров с портретами погибших одесситов, а также с надписью: "Одесса помнит героев современности".

Общественный порядок обеспечивает большое количество правоохранителей.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Столкновения начались в центре города - с Соборной площади проукраинские активисты собирались пройти маршем за единство Украины до стадиона "Черноморец" - в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. Но патриотам помешали сепаратисты. В центре города были застрелены несколько человек.

Потом проукраинские активисты пришли на Куликово поле – в палаточный лагерь сепаратистов. Загорелись палатки и расположенный здесь Дом профсоюзов, в котором также погибли люди. Всего в тот день погибли 48 человек, пострадали около 300.