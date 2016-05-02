В центре Одессы сотни людей собрались на вече в память об украинских патриотах (фото)
В центре Одессы сотни людей собрались на вече в память об украинских патриотах. Как передает корреспондент УНИАН, в 20.00 люди собрались на Греческой площади.
Как отметили организаторы акции, вече посвящено патриотам, погибшим во время Революции Достоинства, в зоне проведения антитеррористической операции и во время массовых беспорядков в центре Одессы 2 мая 2014 года.
Собравшиеся пришли с флагами Украины, на которых – черные траурные ленты. Вече началось с молебна представителей различных религиозных конфессий.
Люди держат зажженные лампады. Также из десятков таких светящихся поминальных лампад на тротуаре выложили герб Украины.
На площади развернуты несколько больших баннеров с портретами погибших одесситов, а также с надписью: "Одесса помнит героев современности".
Общественный порядок обеспечивает большое количество правоохранителей.
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Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Столкновения начались в центре города - с Соборной площади проукраинские активисты собирались пройти маршем за единство Украины до стадиона "Черноморец" - в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. Но патриотам помешали сепаратисты. В центре города были застрелены несколько человек.
Потом проукраинские активисты пришли на Куликово поле – в палаточный лагерь сепаратистов. Загорелись палатки и расположенный здесь Дом профсоюзов, в котором также погибли люди. Всего в тот день погибли 48 человек, пострадали около 300.