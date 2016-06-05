Во Львовской области семь человек отравились курами-гриль

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, после употребления кур-гриль, приобретенных 2 июня в супермаркете в городе Борислав, первые пациенты начали обращаться в районную больницу в тот же день.

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По состоянию на 08.00 5 июня после употребления кур-гриль в инфекционное отделение больницы в состоянии средней тяжести госпитализированы семь человек, из них двое детей в возрасте 7 и 10 лет, с диагнозом "острая кишечная инфекция". Пострадавшие - жители городов Борислав и Трускавец.

Причина отравления выясняется.