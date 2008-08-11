Спецрейс в Тбилиси с гуманитарной помощью не смог вылететь из Киева.

Об этом "5 каналу" сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

По его данным, Турция закрыла воздушный коридор, поэтому, самолет не смог бы сесть в Грузии.

В.ОГРЫЗКО выразил надежду, что самолет сможет вылететь в Грузию сегодня утром.

Между тем в Киев прибывают плановые авиарейсы из Тбилиси. Ими прилетают также люди, которые не могут вылететь в Москву, поскольку Россия отменила воздушное сообщение с Грузией.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины обеспечить оказание Грузии гуманитарной помощи, в первую очередь медицинской, потерпевшим среди гражданского населения.