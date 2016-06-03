Во Львове отчитались о состоянии с вывозом отходов

Во Львове работают 5 компаний, которые вывозят мусор из города, по состоянию на сегодняшний день перенакопления отходов не наблюдается.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, вывоз отходов осуществляют компании: "Аве Львов", "Спецкоммунтранс", "Спецавтотранс", "Санком Львов" и "ДВ Экосвит". Со всех площадок мусор вывозится ежедневно, по некоторым, где есть значительное накопление, в течение суток мусор вывозится по 2-3 раза.

По состоянию на утро 3 июня, на "горячую линию" города поступило две жалобы горожан относительно перенакопления мусора – на проспекте Черновола, 67, и на ул. Окуневской, 3.

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В общем, во Львове есть 881 контейнерная площадка, на которых установлено 3785 контейнеров для общего сбора отходов и 1858 контейнеров для раздельного сбора мусора (пластика, стекла, бумаги).

В то же время, в горсовете не сообщают, куда вывозят отходы из Львова.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования образовался оползень мусора, под которым оказались трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збиранка».

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Поиски 4-го человека продолжаются.

31 мая сельский совет села Большие Грибовичи Жовковского района на внеочередной сессии принял решение о закрытии полигона твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи с 1 июня.