В Одессе взят под стражу причастный к незаконному отчуждению земли в Затоке глава земельной комиссии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 1 июня по ходатайству прокуратуры Одесской области главе земельной комиссии Затокского поселкового совета Киевский районный суд Одессы избрано меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 5 млн грн.

В пресс-службе отметили, что прокуратура области совместно с полицией в январе «разоблачила преступную схему отчуждения земли в Затоке», которую организовал председатель поселкового совета вместе с другими служащими.

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«Указанные лица незаконно вывели из коммунальной и передали в частную собственность землю рекреационного назначения площадью более 3 га и разделили ее между 66 связанными с ними гражданами. Рыночная стоимость участка составляет более 50 млн грн», - подчеркнули в ведомстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч. 1 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением; невыполнение судебного решения; служебный подлог) продолжается.

По словам пресс-секретаря райсуда Вероники Череватаой, арестованный - депутат Затокского поселкового совета долгое время скрывался от следствия.

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«Депутата подозревают в том, что он, будучи председателем постоянной комиссии по земельным вопросам, вступил в предварительный сговор с главой поселкового совета и секретарем поссовета, совершив действия по противоправному внесению и согласованию на сессии поселкового совета земельных вопросов, которые не подлежали удовлетворению», - отметили в суде.

«15 января депутату было направлено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления. 25 февраля подозреваемый был объявлен в розыск», - отметила пресс-секретарь.

В полиции пояснили, что подозреваемый задержан 31 мая.

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Как сообщал УНИАН, 16 января Киевский районный суд Одессы взял под стражу с правом внесения залога 5 млн грн поселкового голову Затоки (Белгород-Днестровский район Одесской области) и главного архитектора города Белгород-Днестровский, подозреваемых в передаче в частную собственность 3 га рекреационных земель.

Сотрудники прокуратуры области вместе с работниками полиции вручили уведомление о подозрении поселковому голове Затоки, председателю постоянной комиссии по земельным вопросам и главному архитектору Белгород-Днестровского в ч.2 ст.364, ч.3 ст.382, ч.1 ст.366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда).

Чиновники подозреваются в том, что в сентябре-декабре 2014 года незаконно вывели из коммунальной собственности земельный участок рекреационного назначения площадью более 3 га, после чего передали его в частную собственность. Землю, которая находится в одном из самых перспективных районов у самого побережья Черного моря, разделили между 66 лицами.