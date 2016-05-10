Мэру Затоки продлили арест на полгода, прокуратура оспаривает уменьшение залога до 300 тысяч

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, Киевским районным судом Одессы 5 мая продлен срок содержания в СИЗО председателю поселкового совета до 6 месяцев. Вместе с тем суд уменьшил сумму залога с 5 миллионов до 300 тысяч гривень.

«В связи с этим прокуратура Одесской области внесла апелляционную жалобу с требованием отменить указанное решение об уменьшении размера залога. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 12 мая», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 16 января Киевский райуд Одессы взял под стражу с правом внесения залога в 5 миллионов гривень поселкового голову Затоки и главного архитектора города Белгород-Днестровский. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда).

Эти чиновники подозреваются в том, что в сентябре-декабре 2014 года незаконно вывели из коммунальной собственности земельный участок рекреационного назначения площадью более 3 гектаров, после чего передали в частную собственность землю, которая находится в одном из самых перспективных районов возле самого побережья Черного моря, разделив ее между 66 лицами.