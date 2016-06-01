Гослесагентство с экспертами Всемирного банка работает над усовершенствованием ответственности за нарушение лесного законодательства

Участие в нем приняли Первый заместитель Председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич, эксперты, руководители областных управлений лесного и охотничьего хозяйства, специалисты Гослесагентства, представители общественности. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.

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В ходе мероприятия был обсужден вопрос о нарушения соблюдения требований противопожарной безопасности в лесах, подведомственность дел из административных нарушений в сфере охраны лесов, гражданско-правовая ответственность за нарушение лесного законодательства, дальнейшее совершенствование и правовое обеспечение учета древесины и тому подобное.

"Надеемся, что сегодняшняя дискуссия трансформируется в конкретные законопроекты, а также состоится внесении изменений в действующее законодательство всех уровней с учетом экономических и экологических функций лесов",- подчеркнула Первый заместитель Председателя Гослесагентства.

Следующим вопросом повестки дня было обсуждение подготовки межведомственного плана действий по предотвращению незаконной заготовки и теневому обороту древесины, выявления и профилактики коррупционных нарушений в лесном секторе Украины.

"Мы заинтересованы в совместной наработке вместе с экспертами Всемирного банка единой позиции по реформированию лесной отрасли Украины",- отметила Кристина Юшкевич.