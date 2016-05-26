На Львовщине задержали эшелоны с "экспортным" лесом, ведется следствие

Правоохранители совместно с активистами осмотрели часть вагонов, которые 24 мая задержали на станции "Клепаров". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

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Во вторник общественные активисты обнаружили большое количество эшелонов, груженных лесом, направлявшихся на экспорт. Тогда они требовали проверить законность вывоза древесины за пределы Украины. Некоторые СМИ сообщали, что всего было задержано около 200 вагонов.

Вчера, 25 мая, работники Шевченковского отдела полиции совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Львовской области, а также работниками львовской таможни получили разрешение на осмотр эшелонов.

Позже в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей штампов) УК Украины, правоохранители совместно с активистами осмотрели около 100 вагонов. Продолжается следствие.