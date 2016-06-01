В Киевской области откроется лагерь "Артек", переехавший из оккупированного Крыма

Об этом на заседании Кабинета министров сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает ТСН.

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"В этом году начнет работу Международный детский центр "Артек" Государственного управления делами при президенте Украины. Лагерь переехал с территории Крыма и будет функционировать на базе санатория "Пуща Озерная", - сообщил министр.

Открытие заведения состоится 22 июня. Всего в этом году в детских учреждениях планируется оздоровить 620 тысяч детей.

Напомним, 13 апреля Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря "Артек", расположенного в аннексированном Россией Крыму.