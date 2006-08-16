Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ еще раз обещает, что цена на импортный газ до конца года не повысится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сказал сегодня журналистам в Сочи.

«В этом году – не дороже, а на следующий год – как сложится рынок», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

На уточняющий вопрос, означает ли заявление о том, что до конца года газ будет не дороже, чем 95 долларов за одну тысячу кубометров, возможность некоторого снижения цены, украинский премьер сказал лишь, что все может быть.

Говоря о ценах на газ на следующий год, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас называются цены в пределах от 150 до 230 долларов за 1 тысячу кубометров, но в то же время подчеркнул, что Украина постарается не допустить резкого повышения цен на газ.