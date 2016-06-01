Cпасательные работы на свалке около Львова прекращены из-за угрозы нового обвала

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

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«В 13.40 принято решение о прекращении поисково-спасательных работ, отведении личного состава и техники в связи с угрозой повторного обвала», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в 15:20 в Жовковском районе Львовской области на территории полигона твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка) после завершения тушения масштабного пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел оползень мусор, под которым оказались трое спасателей. Их тела были найдены под завалами 31 мая.

Также пропал сотрудник львовского коммунального предприятия “Збиранка”, которое занимается эксплуатацией городской свалки. Его поиски продолжаются.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью").

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что причиной масштабного пожара на территории свалки может быть поджог.