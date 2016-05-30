Стрелков создал движение за "возвращение Украины и Беларуси в состав России"

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на сайт "Новороссии".

Согласно декларации движения, цель работы движения — "возрождение России в качестве русского национального государства, служащего интересам русской нации".

В декларации говорится, что "земли, на которых живут русские люди, политые кровью русских людей, имеют право вернуться в состав России".

Члены нового движения выступают за "объединение РФ, Украины, Белоруссии, а также иных русских земель в едином общерусском государстве и превращение всей территории бывшего СССР в безусловную русскую зону влияния".

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Среди других предложений членов "Общерусского национального движения" — введение балльной системы для мигрантов, отмена "всех норм, нарушающих права и свободы человека", освобождение политических заключенных, "возврат гражданам свободы политической жизни" и отмена законов по контролю за интернетом.

«Мы отказываем нынешнему политическому режиму в поддержке», — заявляют члены движения в своей декларации.

Как известно, в октябре Стрелков заявлял, что может создать в России оппозиционную президенту Владимиру Путину партию.