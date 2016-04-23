Террорист Гиркин сообщил о начале преследований в РФ и грозит "нетолерантностью" помощнику Путина

Об этом он написал на своей страничке в соцсети ВКонтакте.

«К моей маме пришли двое сотрудников полиции (так представились) и заявили, что я убил в Санкт-Петербурге 2 человек и на меня поступило соответствующее заявление. С нее взяли письменные показания о том, что она в это время меня не видела», - сообщил Гиркин.

При этом он пожаловался, что его маме - далеко за 70 и хорошим здоровьем она похвастаться уже давно не может.

Читайте такжеТеррорист Гиркин предложил Путину покинуть пост президента РФ

В таких действиях он обвинил помощника президента РФ Владислава Суркова, который курирует оккупированный Донбасс в Кремле.

«Это уже, что называется, «за гранью». На что они рассчитывают? Что хотят мне показать? Что в любой момент «достанут» моих родственников? Или всерьез «шьют» подобного рода «уголовное дело»? Это вряд ли, иначе пришли бы уже с обысками в наш офис, хотя кто их знает - как они сейчас «работают», наши «правоохранители», - сказал он.

«Неуважаемые «резиновые изделия» Владислав Юрьевич (Сурков – УНИАН) и Ко! Не утруждайте себя организацией подобных мерзостей. На меня они не подействуют - я все равно буду делать то, что считаю должным, и будь, что будет - все мы смертны и уязвимы», - написал он.

При этом он написал скрытые угрозы в адрес Кремля.

«Везде у вас сплошное дерьмо - за что не возьметесь, а тут - оно как раз типа по назначению»... Ну, лепите дальше. Я уже давно морально готов ко всему с вашей стороны. Только потом, если что, не сетуйте на нетолерантность», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля один из бывших главарей российских террористов Игорь Гиркин(Стрелков) заявил, что Россия бросила боевиков из числа граждан РФ, задержанных на Донбассе украинскими силовиками.

Читайте такжеТеррорист Гиркин: Задержанные в Украине российские наемники не нужны Кремлю

«Лукавое и лицемерное непризнание российской властью участия русских людей в этой войне стало визитной карточкой, начиная с заключения Минского соглашения - Минска-1 и Минска-2. Соответственно, русские люди, которые оказались в плену или оказались политзаключёнными только потому, что боролись за воссоединение Украины с РФ, Новороссии с РФ, они все оказались брошенными», - сказал боевик.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Украине «пропадают без вести» россияне, приезжающие «навестить своих родственников».